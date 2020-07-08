لبنان | طقس صيفي يرافقنا في الأيام المقبلة

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يستمر طقس صيفي اعتيادي رطب اليوم وفي الأيام المقبل مع استقرار بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب على المرتفعات مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ على المناطق الجبلية خصوصاً الشمالية، فيما الحرارة مستقرة نسيبا وتتمحور حول المعدلات الموسمية.
طقس اليوم الثلاثاء على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٠ درجة، بقاعا بين ١٦ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة
٢- الأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ
٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٤٠ كم/س
٤- الرطوبة ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧
طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الخميس: صيفي رطب الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢١ و٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.
الجمعة: صيفي رطب الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢١ و٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.