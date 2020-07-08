لبنان | بلدية المنصف طلبت من الأهالي التزام الحجر 48 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك طلبت بلدية المنصف في قضاء جبيل في بيان، من أهالي البلدة وسكانها، حجر أنفسهم داخل منازلهم مدة 48 ساعة ابتداء من اليوم، بعد أن تم التأكد من إصابة كاهن رعيتي جدايل والريحاني الاب أ.أ بفيروس كورونا”. ودعت “الأهالي الذين حضروا جنازة يوم الخميس الفائت في الريحاني، أو شاركوا في أي نشاط في قريتي الريحاني أو جدايل بأي شكل من الأشكال، الاتصال بالبلدية للتنسيق بخصوص إجراء الفحوص الضرورية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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