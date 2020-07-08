كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 8/7/2020 حصرا، وبهامش متحرك وذلك: بين الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | سعر صرف الدولار مقابل الليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.