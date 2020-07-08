لبنان | سماع دوي انفجارات في مزارع شبعا ناجمة عن تدريبات للجيش الاسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تسمع في قرى حاصبيا والعرقوب اصوات انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة . الاصوات ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي، امتدت حتى مرتفعات الجولان المحتلة، في ظل تحليق طائرة استطلاع دون طيار فوق مزارع شبعا المحتلة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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