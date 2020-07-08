لبنان | الجيش اقفال طرق ومعابر تستخدم للتهريب في منطقة الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخه، وفي إطار إجراءات ضبط الحدود والحد من عمليات التهريب، أقفلت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بالسواتر الترابية، ثلاث طرق في محلة رأس المال ـ الهرمل تستخدم لتهريب السيارات المسروقة. كما أقفلت معبرين للتهريب في منطقة المشرفة، وخمس طرق ترابية في محلة حرف السماقة ـ الهرمل تعتمد لتهريب السيارات المسروقة والبضائع”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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