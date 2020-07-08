لبنان | نديم الجميل: ملخص كلمة السيد حسن… الجوع آت والحلّ زراع قدام بيتك

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غرد النائب نديم الجميل، ردّاً على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قائلا:
“يا سيد حسن، لا الشرق ولا الغرب، لا الشمال ولا الجنوب مستعدين يساعدوا لبنان بدولار واحد طالما انت مصر أن تتحكم بالبلد. كلهم سيحضرون في حال رفعت وصايتك عن الحكومة. المعامل المنتجة عطلتوها. وقبل تقوية القطاع الصناعي، فلتبدأ الحكومة بمساعدة القطاع القائم”.
وأضاف: “بكلمتين مختصرتين: فك حصار سلاحك عن الدولة، ستعود كل القطاعات الاقتصادية إلى الانتاج”.
وتابع: “ملخص كلمة السيد حسن الليلة: الجوع آت لا محال.والحل، زراع قدام بيتك” .
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