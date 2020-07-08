- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أعلنت السفارة الاسترالية في لبنان أنها “على علم بالتقارير المتداولة عن فتح مسارات الهجرة الاسترالية الى المواطنين اللبنانيين وان السفارة تدعو المتقدمين السابقين لإعادة تفعيل طلباتهم”.
واوضحت في بيان نشرته عبر فايسبوك: “الرجاء أخذ العلم ان هذه التقارير خاطئة كما يستمر تطبيق خيارات وإجراءات التأشيرات العادية لجميع الأشخاص الباحثين عن الهجرة الى استراليا”.
وأضافت: “مثل كل البلدان، انتشار فيروس كورونا أثر على الترتيبات الخاصة بالحدود الاسترالية”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ما حقيقة ما جرى تداوله عن فتح استراليا باب الهجرة أمام اللبنانيين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.