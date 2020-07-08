لبنان | فعاليات حاصبيا تتحرك لمنع انتشار كورونا بعد تسجيل حالة وافدة من قطر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تداعت جميع الفعاليات الطبية والبلدية والامنية في حاصبيا لاتخاذ أقصى التدابير الصحية بعد ان اعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن اكتشاف حالة كورونا في القضاء وافدة من دولة قطر، لحصر الحالة ومحاولة عدم انتشار الوباء في القضاء . وقد أقرت لجنة كورونا في القضاء بالتعاون مع قائمقام حاصبيا والقوى الامنية وكل الفعاليات الطبية والبلديةعدد من التدابير الوقائية فورأأولها عزل بلدة عين جرفا ومنع الخروج منها لحين قدوم فريق من وزارة الصحة العامة غدا لأجراء فحوصات للمخالطين، والذين وصل عددهم حتى الساعة الى 57 مخالطة ، وفتح الفندق الذي جهز سابقا للحجر اذا لزم الأمر .

وناشدت لجنة كورونا المواطنين بعدم الهلع والعودة إلى إتخاذ تدابير الوقاية الشخصية التي كانت معتمدة قبل فك التعبئة العامة . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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