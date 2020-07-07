لبنان | الجميل: تقدمت بسؤال إلى الحكومة لمعرفة موقفها من تصريح المعلم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر “تويتر”: “بعد التصريح الخطير لوزير الخارجية السورية وليد المعلم بأن “لا ترسيم حدود مع لبنان”، وأمام الصمت اللبناني الرسمي المقلق، تقدمت بسؤال إلى الحكومة عبر مجلس النواب لمعرفة ما هو موقفها من هذا الإعلان، ولماذا لم تصدر حتى الساعة موقفا رسميا واضحا يؤكد حرية لبنان في ترسيم حدوده؟”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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