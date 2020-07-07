كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قام عدد من المحتجين بنصب عدد من الخيم عند مدخل “مؤسسة كهرباء لبنان” في مار مخايل – بيروت، تعبيرا عن رفضهم للانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، مؤكدين ان “تحركهم سيستمر بشكل سلمي حتى تأمين الكهرباء لكل المناطق”. وشارك في الاحتجاجات عائلات ضمت نساء وأطفالا جلسوا داخل الخيم معربين عن سخطهم لما آلت اليه الامور على صعيد العتمة التي يعيشها اللبنانيون، وسط حضور للقوى الأمنية التي تتفاوض مع المتظاهرين لإزالة الخيم من امام مدخل شركة الكهرباء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محتجون نصبوا خيماً عند مدخل مؤسسة كهرباء لبنان في مار مخايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.