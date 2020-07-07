لبنان | حب الله: من مسؤوليتنا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

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اشار وزير الصناعة عماد حب الله من السرايا الحكومية الى انه:
“من مسؤوليتنا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ويجب المحافظة على المصانع والصناعيين وتأمين قدرة تنافسية للصناعة المحلية، وحددنا لائحة المواد الأساسية التي نحتاجها في الصناعات”.
وقال: “أطلب من الصناعيين المساعدة على ضبط الامور وعدم الغش والهدف تأمين الاسواق اليوم للاستفادة منها”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.