لبنان | حب الله: من مسؤوليتنا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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اشار وزير الصناعة عماد حب الله من السرايا الحكومية الى انه:

“من مسؤوليتنا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ويجب المحافظة على المصانع والصناعيين وتأمين قدرة تنافسية للصناعة المحلية، وحددنا لائحة المواد الأساسية التي نحتاجها في الصناعات”.

وقال: “أطلب من الصناعيين المساعدة على ضبط الامور وعدم الغش والهدف تأمين الاسواق اليوم للاستفادة منها”.