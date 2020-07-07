لبنان | وزير الزراعة: هدفنا الوصول الى إستقرار غذائي والرقابة ستكون أساسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى من السرايا الحكومية، انه: “تم العمل على دعم الصناعات الغذائية، والعمل كان دقيقا، وقد نخفق في بعض الأصناف ولكن هذه السلة قابلة للتعديل، والهدف الوصول الى إستقرار غذائي والرقابة ستكون أساسية”، موضحا ان “اللحوم المبردة الطازجة مشمولة في السلة وسيكون هناك مراقبة للأسعار ومحاسبة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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