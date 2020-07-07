لبنان | نعمة: توصلنا الى ٣٠٠ نوع سلعة والدعم سيكون بحسب سعر الـ 3900

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد وزير الاقتصاد راوول نعمة أن “الهدف من دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة هو تأمين أكثرية المواد الأساسية للمواطن بسعر منخفض وزيادة القدرة الشرائية”. وأعلن نعمة في تصريح بعد اجتماع في السراي الحكومي أنه “توصلنا الى ٣٠٠ نوع سلعة ومنها السلع المستوردة ومواد اولية للزراعة وللصناعة والأولوية للمواد الأولية للزراعة والصناعة دعماً لانتاجنا الوطني”. وقال وزير الاقتصاد أن “الدعم سيكون بحسب سعر الـ 3900 ولكنه سيكون بنسبة 100 في المائة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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