لبنان | العسكريون المتقاعدون- “الإنقاذ الوطني”: للقاء في ساحة الشهداء

عقد العسكريون المتقاعدون المنضوون في إطار “الإنقاذ الوطني” اجتماعاً في مكتب النائب العميد شامل روكز، بعد ظهر اليوم، واصدروا بعده بيانا لفتوا فيه الى انه:

“بعدما تفاقمت الأوضاع في ظل استشراء الفقر والجوع بين اللبنانيين وبلوغ البطالة حدا غير مسبوق ما اوصل اللبنانيين الى حال اليأس والانتحار، وبعدما بات اللبنانيون يذلون يوميا أمام الأفران والمصارف وفي كل تفصيل معيشي وخدماتي، ومع فقدان الليرة اللبنانية لقيمتها وانعدام القدرة الشرائية في مقابل الغلاء الفاحش، وانقطاع مواد عدة أساسية وخدماتية من الكهرباء الى المشتقات النفطية وغيرها، وفي ظل غياب المعالجات الحكومية للأوضاع الكارثية من جهة، وعدم وفاء الحكومة بوعودها بالاصلاح ومكافحة الفساد من جهة ثانية، يدعو العسكريون المتقاعدون المنضوون في إطار “الانقاذ الوطني” كل اللبنانيين، من عسكريين متقاعدين ومن مدنيين من مختلف الفئات والمجموعات، الى لقاء يوم الجمعة 17 تموز 2020 الساعة 4 بعد الظهر في ساحة الشهداء في وسط بيروت”.

وأعلنوا عن “إبقاء اجتماعاتهم واتصالاتهم التنسيقية مفتوحة لمتابعة الخطوات التنظيمية لهذا اللقاء، ليكون فرصة استعادة المبادرة والثقة”.