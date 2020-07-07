لبنان | إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: إصابة جديدة مثبتة لوافدة من افريقيا

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، “بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال بأنه تم اليوم، تسجيل إصابة جديدة بفايروس covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا لوافدة من إحدى الدول الأفريقية كانت نتيجتها سلبية عند قدومها إلى بيروت. ولم يسجل أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير.

وعليه، فإن عدد المصابين فيكور القضاء ارتفع إلى 93 مصابا، توزعوا كالاتي:

81 حالة وافدة من إفريقيا (حالة وفاة واحدة)

3 حالات وافدة من أوروبا

9 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)

وقد تماثل 60 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

وأعلنت الوحدة أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء، ستتابع مرحلة فتح المطار من خلال متابعة الفحوص المخبرية (PCR) للوافدين حيث ستعتمد الآلية التالية:

1- في ما يخص الشخص العائد وقد خضع للفحص في الخارج، وكانت نتيجته سلبية، يخضع مجددا للفحص في المطار، ويتم إلزامه بالحجر لمدة 24 ساعة، بانتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

2- في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يكون حرا.

3- في حال كانت النتيجة ايجابية يتم نقله إلى المستشفى في منطقته، على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه. وإذا لم تظهر الاعراض عليه، يتم تحويله الى:

الحجر العام

الحجر المنزلي”.

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وأوضح البيان أنه “في ما يخص الشخص الذي لم يخضع للفحص في الخارج، او كان وافدا من بلد غير موثوق، يخضع للفحص في المطار، ويلزم بالحجر لمدة 24 ساعة، بانتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك. وفي حال كانت النتيجة إيجابية، يتم نقله إلى المستشفى في منطقته، على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه. وإذا لم تظهر الاعراض عليه يتم تحويله الى:

الحجر العام

الحجر المنزلي”.

ولفت الى أنه “في حال كانت النتيجة سلبية يلزم باستكمال الحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ وصولها للبنان ويتم متابعته من قبل طبابة القضاء، وأي مخالفة لتطبيقات هذه الآلية ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وذكرت الوحدة “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من “جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وأشارت الى أنها “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، تنصح جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل”.