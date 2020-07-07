لبنان | اشكال وتضارب في سجن زحلة للرجال واصابة سجينين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حصل إشكال وتضارب في سجن زحلة للرجال، اسفر عن وقوع جريحين في صفوف المساجين. وقد نقى الجريحين الى “مستشفى الرئيس الياس الهراوي” الحكومي في المعلقة زحلة. وعلى الفور عملت عناصر قوى الامن الداخلي المولجة حماية السجن الى التدخل وفض الاشكال وضبط الوضع وعودة الأمور إلى حالها. وفتح تحقيق بالحادث. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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