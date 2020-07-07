لبنان | مجلس الوزراء أقر تعيين مجلس إدارة الكهرباء

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أعلنت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في بعبدا، أقرت تعيين أعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان، والموافقة على مشروع قانون يرمي الى إلغاء الشهادة الرسمية المتوسطة والثانوية لعام 2020″.

وقالت: “أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى أن التدقيق المالي المركز أكثر شفافية، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الإستمرار في العمل من أجل إنقاذ الوضع”.

أضافت: “أكد الرئيس دياب أننا نلملم الركام والشعب اللبناني لن يستسلم. كما توجه الى الرئيس الحكومة العراقية محمد الكاظمي بشكر كبير، وقال إن متابعة العمل مع العراق مستمرة وهناك دول صديقة وعدت بمساعدات من أجل إنقاذ لبنان. هناك بصيص أمل يكبر وسيلمس اللبنانيون نتائج الجهد في الأسبوع المقبل”.

وأشارت الى “قبول استئناف العمل بشكل موقت في 3 معامل متخصصة بالإسمنت شرط بيع الطن بالدولار على أساس التعميم الأخير لمصرف لبنان، وتأجيل تعيين مفتشين قضائيين، وتأجيل قبول استقالة المدير العام للمالية الان بيفاني”.

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وقالت: “إن تعيين مدير عام كهرباء لبنان يخضع الى آلية مختلفة خاصة بالفئة الأولى، ونحن بانتظار قرار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في هذا الشأن”.

أضافت: “نتمنى ألا تأخذ التعيينات أي محاصصة، وآلية تعيين رئيس مجلس الإدارة تختلف عن آلية تعيين الأعضاء”.

وتابعت: “لا شك أننا نلمس وجع اللبنانيين، ونعمل على تدوير الزوايا متخذين إجراءات وزارية في كل من وزارة السياحة، الزراعة، الصناعة، الاقتصاد”.