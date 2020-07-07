لبنان | ماري كلود نجم: القضاة الذين سيعينون “ما بيردو على حدا”

وقالت خلال جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، “إذا هناك دليل أمني أن لشركة كرول علاقة مع إسرائيل عندها لا مانع من اعتماد شركة أخرى”.

وأعلنت نجم أن الخميس سيبت مجلس الوزراء بتعيين 3 مفتشين قضائيين بعدما طلب مهلة إضافية للاطلاع على الملف والقضاة الذين سيعينون “ما بيردو على حدا”.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أنه على الرغم من الدخان الأسود الذي يصر البعض على نشره في البلد لقطع الطرق وتلويث كل شيء وتسميم رئات الناس ومحاولة تسميم أفكارهم، إلا أن الأمل موجود بالخروج من الأزمة الخانقة.

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وأضاف: “خطة دعم السلة الغذائية التي ستعلن اليوم هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها ومنع التجار من تشويه هدفها”.

وأكد رئيس الحكومة ان “رهاننا على قوة إرادة اللبنانيين وعلى نجاح خطة الحكومة وعلى دعم ومؤازرة إخوة من الدول العربية رفضوا التخلي عن لبنان.. البداية كانت من العراق الذي استقبلنا وفدا وزاريا من حكومته، وستكون هناك متابعة سريعة مع الإخوة في العراق للوصول إلى النتائج المطلوبة في أسرع وقت”.

وقال: “أستطيع القول اليوم أن هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية”.