لبنان | مجلس الوزراء يرجئ مشروع قانون الكهرباء الى الاسبوع المقبل

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كما أرجأ مجلس الوزراء مشروع قانون الكهرباء الى الاسبوع المقبل بعدما عرضه وزير الطاقة ريمون غجر وقدّم الوزراء ملاحظات عليه.

في السياق، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء أنه على الرغم من الدخان الأسود الذي يصرّ البعض على نشره في البلد لقطع الطرقات وتلويث كل شيء وتسميم رئات الناس ومحاولة تسميم أفكارهم، إلا أن الأمل موجود بالخروج من الأزمة الخانقة.

واعتبر دياب أن خطة دعم السلة الغذائية التي ستعلن اليوم هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها ومنع التجار من تشويه هدفها.

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ونوه دياب بأن رهاننا على قوة إرادة اللبنانيين وعلى نجاح خطة الحكومة وعلى دعم ومؤازرة إخوة من الدول العربية رفضوا التخلي عن لبنان.

وقال، “البداية كانت من العراق الذي استقبلنا وفداً وزارياً من حكومته، وستكون هناك متابعة سريعة مع الإخوة في العراق للوصول للنتائج المطلوبة”.

وأضاف، “أستطيع القول اليوم أن هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية”.

وفي السياق، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، على “ضرورة السير بالتدقيق المالي المركز لأنه يشكل عاملا اساسيا لدراسة الوضع المالي والنقدي في مصرف لبنان، وأيضا لما له من أهمية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.