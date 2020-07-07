لبنان | ادارة الكوارث في عكار: لا اصابات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أشار التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن مستجدات فيروس “كورونا” المستجد، الى ان “لا اصابات جديدة في عكار لليوم الثاني على التوالي. مسجلا تراجع حالات الحجر المنزلي الى 43 حالة فقط (مقيمين ووافدين).

واكد التقرير ثبات عدد الحالات المسجلة في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم على 84حالة:

الحالات الايجابية 14(8مقيمين، 6 وافدين).

اما حالات الشفاء فعددها 70. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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