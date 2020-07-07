لبنان | جعجع: إعوجاج في البداية سيؤدي حكما إلى اعوجاج في النتائج

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واعتبر جعجع أن إعوجاج في البداية سيؤدي حكما إلى إعوجاج في النتائج.

وسأل جعجع عبر “تويتر”، “ما نفع الهيئة الناظمة إذا جرِدت من صلاحياتها، كما هو مقترح، وأصبحت مجرد هيئة استشارية لوزير الطاقة؟”.

كما سأل، “ما نفع مجلس إدارة جديد إذا كان سيأتي على غرار مجالس الإدارة السابقة بالتعيين المباشر ومن دون اللجوء إلى الآلية التي كان مجلس النواب قد اقترحها؟”.

ورأى سمير جعجع أن هذا ما حدث اليوم في مجلس الوزراء. وأوضح أن بداية عوجاء ستؤدي حتما إلى نتائج عوجاء.

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وغرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”: “‏بما يتعلق بملف الكهرباء اليوم: إعوجاج في البداية سيؤدي حكما إلى إعوجاج في النتائج. أولا، ما نفع الهيئة الناظمة إذا جرِدت من صلاحياتها، كما هو مقترح، وأصبحت مجرد هيئة استشارية لوزير الطاقة. ‏

ثانيًا، ما نفع مجلس إدارة جديد إذا كان سيأتي على غرار مجالس الإدارة السابقة بالتعيين المباشر ومن دون اللجوء إلى الآلية التي كان مجلس النواب قد اقترحها. وهذا ما حدث اليوم في مجلس الوزراء. بداية عوجاء ستؤدي حتما إلى نتائج عوجاء”.

في السياق، أُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء بند تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء.

وفي هذا الإطار، رفع وزير الطاقة ريمون غجر إلى مجلس الوزراء لائحة تضم 18 اسماً من المرشحين المستوفين لشروط التواجد الدائم في لبنان، التوزيع في الاختصاص، عدم تضارب المصالح ومراعاة مقتضيات الوفاق الوطني.