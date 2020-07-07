لبنان | الريجي ضبطت كميات كبيرة من التبغ والتنباك المعسل المهرّب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” حملة مداهمة في مناطق صور، ومعروب وكفرصير، وعدشيت، وطرابلس. و تم ضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل المهرب . وبلغت قيمة الغرامات على المخالفين ملايين الليرات اللبنانية، وسطرت محاضر ضبط بحقهم اودعت القضاء المختص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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