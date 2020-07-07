لبنان | صناعيو الشويفات والجوار: سننفذ عصياناً مدنياً ونقفل مصانعنا

عقدت الهيئة الإدارية لتجمع صناعيي الشويفات والجوار اجتماعا مع مجموعة من الصناعيين المنتسبين في مكتبة الأمير شكيب ارسلان حيث تداول المجتمعون “المشاكل المزرية والصعاب التي تواجه الصناعة”.

وقال التجمع في بيان إثر الاجتماع: “أين كنا وأين أصبحنا؟ كنا نطالب بوقف التهريب ووقف إغراق الأسواق وحماية ودعم الصناعة ومساعدة الصناعيين للتصدير من خلال سفارات لبنان المنتشرة عبر أنحاء العالم فأصبح أقصى طموحنا تثبيت سعر صرف الدولار وتحرير أموالنا المحتجزة في المصارف.

ونظرا لهذه الأوضاع المتردية اتفق المجتمعون على أنهم في حالة احتضار سريري يترقبون الموت بأي لحظة فأخذوا قرارا بالإجماع بالعصيان المدني الصناعي وإقفال جميع المصانع علها تصل الصرخة إلى المعنيين وبخاصة إلى داخل مجلس الوزراء مجتمعا. وسوف يتم التنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين وكل التجمعات الصناعية في الأراضي اللبنانية كافة، لاتخاذ الموقف الموحد المناسب ألا وهو العصيان المدني الصناعي”.

وختم: “الصناعيون ليسوا هواة إقفال طرقات إنما سوف يعتصمون مع عمالهم على جوانب الطرقات حاملين مطالبهم في حضور وسائل الإعلام”.