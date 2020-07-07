- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ونوهت الشركة، بـ”الجهود الجبارة لفرق الصيانة الداخلية، كما بجهود شركة باورتيك المولجة أعمال صيانة البنى التحتية من مولدات وتأمين مازوت وغيره، بإشراف وتنسيق يومي بين شركة أوراسكوم المشغلة ووزارة الإتصالات والوزير شخصيًا”.
واعتبرت أن “استمرار عمل الشبكة ضروري وأساسي لجميع المشتركين”، مناشدة بعض أصحاب العقارات، حيث محطات الإرسال، “الإمتناع عن عرقلة عمل فرق الصيانة كحظر دخول تلك المحطات أو قطع الكهرباء عنها عمدًا وغيرها من الأفعال المماثلة، مما يجعل المشتركين رهينة بما يضر مصالحهم، من أجل مكاسب مادية شخصية محدودة”.
وأكدت “ألفا”، أنها “مرفق عام وتشكل طوق النجاة الأخير في أوقات الشدة للإقتصاد ولكل منا، لذلك نحن مدعوون جميعًا الى التعاضد والتعاون ونبذ الجشع من أجل ديمومة هذه الخدمة الأساسية”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شركة “ألفا” تناشد “بعض أصحاب العقارات” عدم العرقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.