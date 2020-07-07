لبنان | مستوردو مواد طب الأسنان: نحذر من خطر التوقف النهائي واقفال عام الجمعة

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واكدوا متابعة مطالبتهم بتحرير حساباتهم لدى المصارف وبدعم استيراد المواد السنية وتأمين التحويلات اللازمة أسوة بالقطاع الطبي”.
وأعلنوا تضامنهم مع مطالب نقابتي أطباء الأسنان في بيروت والشمال، منوهين بـ “الجهود التي يبذلها النقيبان في سبيل العمل على دعم مواد طب الأسنان”.
ودعا تجمع مستوردي مواد ولوازم طب الأسنان إلى “الإقفال يوم الجمعة المقبل، كوقفة احتجاجية على تدهور الوضع الإقتصادية في لبنان وارتفاع أسعار العملات”.
عقد تجمع مستوردي مواد ولوازم طب الأسنان اجتماعه الثاني في الحازمية، تم البحث خلاله في المستجدات على صعيد الوضع الإقتصادي وتأثيره على إمكانية الاستمرار في الاستيراد وتأمين إحتياجات أطباء الأسنان في لبنان في ظل انخفاض وتيرة العمل، ما أجبر معظم هذه الشركات على اعتماد دوام جزئي وخفض عديد موظفيها.
وحذر المجتمعون في بيان، من “خطر التوقف النهائي إذا استمرت الأوضاع في منحاها التصاعدي”، مؤكدين “متابعة مطالبتهم بتحرير حساباتهم لدى المصارف وبدعم استيراد المواد السنية وتأمين التحويلات اللازمة أسوة بالقطاع الطبي”.
وأعلنوا تضامنهم مع مطالب نقابتي أطباء الأسنان في بيروت والشمال، منوهين بـ “الجهود التي يبذلها النقيبان في سبيل العمل على دعم مواد طب الأسنان”.
ودعا التجمع إلى “الإقفال يوم الجمعة المقبل، كوقفة احتجاجية على تدهور الوضع الإقتصادية في لبنان وارتفاع أسعار العملات”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.