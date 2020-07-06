لبنان | ملثمون أوقفوا مواطنة في راشيا الوادي وسلبوها مبلغاً من المال

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أوقف ملثمون يستقلون سيارة سوداء المواطنة (ر.س) من بلدة ينطا قضاء راشيا الوادي، وسلبوها بقوة السلاح مبلغاً من المال كان في حوزتها بعد ترهيبها واطفالها في منطقة سهل الكنيسة عند المدخل الشمالي للبلدة.
وعلى الاثر، أُبلغت الجهات المعنية وبدأت التحريات لمعرفة الفاعلين، وقد لقيت هذه الحادثة استياءً عارمًا من الاهالي.
عمليات السلب ازدادت في لبنان في الاونة الاخيرة، مع تردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار الى ارقام خيالية.
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