لبنان | تجمع أصحاب ورش البناء: لإعطاء التراخيص لمعملي الاسمنت في شكا

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وجه “تجمع أصحاب المصالح وورش البناء في لبنان” نداء إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزراء الاقتصاد راوول نعمة والصناعة عماد حب الله والبيئة دميانوس قطار، قال فيه:
“بعد أن تم إيقاف العمل بمعملي الاسمنت في منطقة شكا التابعين لشركتي الهولسيم والسبع، بسبب انتهاء مهلة التراخيص المحددة لهما في المقالع، ولم يعد لديهم ستوكات لانتاج الترابة الوطنية، فيما لم يبق سوى معمل سبلين قادر على الانتاج اليومي ليلبي السوق وكل لبنان، إلى أن وصلت الامور يوم السبت الفائت بأن توقف معمل سبلين عن الانتاج بسبب سوء التغذية الكهربائية على ان يعاود عمله اعتبارا من صباح بعد غد الأربعاء وبشكل جزئي ضمن الاسبوع كما اعلن”.
وأشار إلى أنه “أمام هذا الواقع المتدهور وصلت الامور مع تجار السوق السوداء الى زيادة الاحتكار للاسعار، وقال: “لم نعد نحتمل هذا الاحتكار، وسندعو إلى اعتصام سلمي في كل لبنان ما لم يتم التجاوب لمطالبنا المحقة، وأبرزها إعطاء التراخيص لمعملي الاسمنت في شكا بأسرع وقت ضمن تطبيق الشروط البيئية من قبلكم على أن يتم التزامها وبشروطها ضمن مدة زمنية محددة”.
وطالب “وزارة الاقتصاد بضبط السوق السوداء في أسرع وقت ممكن”، داعيا إلى “اعتماد تسعيرة رسمية محددة ومتفق عليها بين الوزارة ومعامل الاسمنت”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.