لبنان | اعتصام تحذيري لعمال ومستخدمي كهرباء لبنان غداً

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان إجتماعا إستثنائيا، في المبنى المركزي للمؤسسة.

وأعلنت النقابة، في بيان، انها “بعد أن علمت أن التعديلات على القانون رقم 462/ 2002 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء و منه المادة 45 المتعلقة بحقوق عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء الموافق في 7/7/2020، وإن أقرت هذه التعديلات ستقضي على حقوق العمال ومكتسباتهم وديمومة عملهم، لذا قررت النقابة إعلان الإعتصام التحذيري يوم الثلاثاء الواقع في 7/7/2020 والتوقف عن العمل ووقف الصيانة والتصليحات في المبنى المركزي للمؤسسة وكافة مراكزها ودوائرها على الأراضي اللبنانية كافة، على أن يصار بعدها الى عقد مؤتمر صحافي في حال أقرت التعديلات المطروحة في جلسة مجلس الوزراء غدا لإعلان الخطوات التصعيدية”.

وذكرت النقابة “الجميع وخصوصا الحكومة بأن عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ليسوا سلعة للبيع والشراء والتصرف بهم كيفما تشاؤون”.