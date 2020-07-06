لبنان | محتجون أمام كهرباء صيدا قطعوا الطريق لبعض الوقت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 08:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ عدد من الناشطين في حراك صيدا، اعتصاما امام شركة كهرباء صيدا واقفلوا جانبا من شارع حسام الدين الحريري قبالة شركة الكهرباء باجسادهم لبعض الوقت. واشعل الناشطون النيران بحاويات النفايات، وذلك احتجاجا على التقنين القاسي بالتيار الكهربائي وبالتالي انقطاع المياه، وكذلك تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية قبل ان ينتقلوا للتجمع في ساحة ايليا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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