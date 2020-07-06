لبنان | إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: لا إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة بفيروس covid_19 ولا أي حالة مشتبه بإصابتها حتى ساعة إعداد التقرير”، لافتة إلى أن “عدد المصابين في القضاء ما زال 92 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 80 حالة وافدة من إفريقيا – حالة وفاة واحدة، 3 حالات وافدة من أوروبا، 9 حالات محلية – حالة وفاة واحدة، وتماثل 60 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

وأشارت في بيان إلى أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء ستتابع مرحلة فتح المطار من خلال متابعة الفحوص المخبرية PCR للوافدين حيث ستعتمد الآلية الآتية:

1- في ما يخص الشخص العائد وقد خضع للفحص في الخارج ونتيجته سلبية، يخضع مجددا للفحص في المطار، ويتم إلزامه الحجر لمدة 24 ساعة، بانتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك. في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يكون حرا. أما في حال كانت النتيجة ايجابية فيتم نقله إلى المستشفى في منطقته، على أن يبقى فيه في حال ظهرت الأعراض عليه. وإذا لم تظهر يتم تحويله إلى الحجر العام أو الحجر المنزلي.

2 – في ما يخص الشخص الذي لم يخضع للفحص في الخارج، أو كان وافدا من بلد غير موثوق، يخضع للفحص في المطار، ويلزم بالحجر لمدة 24 ساعة، بانتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك. في حال كانت النتيجة إيجابية، يتم نقله إلى المستشفى في منطقته، على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه. وإذا لم تظهر يتم تحويله إلى الحجر العام أو الحجر المنزلي. أما في حال كانت النتيجة سلبية فيلزم باستكمال الحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ وصوله إلى لبنان وتتم متابعته من قبل طبابة القضاء وأي مخالفة لتطبيقات هذه الآلية ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

ولفتت إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عنها”.