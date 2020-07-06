لبنان | ما حقيقة استقالة وزير التربية طارق المجذوب؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 06:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد تداول اخبار عن استقالة وزير التربية طارق المجذوب، نفى مكتب الوزير كل ما يتداوله عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالته. واكد المكتب أن الوزير يمارس مهامه في الوزارة بكل مسؤولية، وأنه مستمر في هذه المهام لبلوغ الأهداف النبيلة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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