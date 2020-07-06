لبنان | توضيح لوزارة الثقافة حول نقل قطع أثرية في المتحف الوطني

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أكدت وزارة الثقافة في بيان، تعليقا على “تداول صور ومقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لعملية نقل قطع أثرية”، أنه:
“بعد الإنتهاء من أعمال البناء الإضافية في المتحف الوطني في بيروت، وبعد الإنتهاء من تأهيل الساحة الخارجية للمتحف، قامت المديرية العامة للآثار بنقل بعض القطع الأثرية من الجهة الخلفية للمتحف إلى الساحة التي أعيد تأهيلها حديثا. علما ان هذه الأعمال هي من الأعمال الروتينية، وهي تتم تحت إشراف الفريق الأثري المختص في المديرية العامة للآثار التابعة لوزارة الثقافة”.
وثمنت الوزارة “حرص المواطنين على الإرث الأثري والثقافي الوطنيين كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية”، معاهدة اللبنانيين “الحفاظ على هذا الإرث”
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