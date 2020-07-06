كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 06:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجّه مدير كلية الهندسة الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية تعميما الى اساتذة الكلية طلب فيه: “تحضير الامتحانات على ورقة A4 واحدة فقط، بسبب النقص الحاد وعدم توفر عدد كافٍ لأوراق التصوير”. وصلت الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى درجة أصبحت الجامعة تحسب “حساباً” للورقة، ما يطرح علامات استفهام عما ينتظر اللبنانيين أكثر في الايام والاشهر القادمة! تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الجامعة اللبنانية تعاني من نقص حاد بالاوراق… وهذا ما طُلب من الاساتذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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