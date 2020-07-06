لبنان | وفاة شخص بعد اصابته بطلق ناري داخل محله في وادي خالد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 06:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عُثر على م. ع ( 24 سنة) داخل محله ببلدة المجدل في منطقة وادي خالد الحدودية، مصابا بطلق ناري. وتم نقله الى “مستشفى سيدة السلام” في القبيات وما لبث ان فارق الحياة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. وباشرت الاجهزة الامنية تحرياتها وتحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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