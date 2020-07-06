لبنان | أزمة بنزين في النبطية والأهالي ناشدوا وزارة الاقتصاد

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بدأت مدينة النبطية تشهد أزمة بنزين، بعدما رفع أصحاب المحطات الخراطيم متذرعين بأن الشركات لا تسلمهم البنزين.

في حين أن المادة متواجدة في خزانات بعض المحطات التي يعول أصحابها على تغير الأسعار الأربعاء من خلال جدول تركيب النفط، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ودعا الأهالي وزارة الإقتصاد الى التدخل وردع من يفتعل هذه الأزمة في ظل استفحال ازمات اخرى.