لبنان | أزمة بنزين في النبطية والأهالي ناشدوا وزارة الاقتصاد

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بدأت مدينة النبطية تشهد أزمة بنزين، بعدما رفع أصحاب المحطات الخراطيم متذرعين بأن الشركات لا تسلمهم البنزين.
في حين أن المادة متواجدة في خزانات بعض المحطات التي يعول أصحابها على تغير الأسعار الأربعاء من خلال جدول تركيب النفط، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
ودعا الأهالي وزارة الإقتصاد الى التدخل وردع من يفتعل هذه الأزمة في ظل استفحال ازمات اخرى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.