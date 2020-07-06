لبنان | القاضية عون طلبت الادعاء على فغالي وحليس وZR ENERGY DMCC وسوناطراك

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كما طلبت الإدعاء على عدد من موظفي المنشآت النفطية في دير عمار والزهراني بجرائم التزوير وتقاضي رشى، طالبة محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات.
وأنهت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنهت المطالعة بالأساس في أحد الملفات المتفرعة من ملف الفيول المغشوش، فطلبت الإدعاء على المدير العام للنفط أورور فغالي والمدير العام لشركة منشآت النفط سركيس حليس بجرم الإهمال الوظيفي الذي تصل عقوبته الى سنتين سجن.
كما طلبت الإدعاء على: zr energy dmcc وسوناطراك bvi وzr energy group holding بجرم الاحتيال الذي تصل عقوبته لثلاث سنوات سجن، على المدير التنفيذي لشركة ZR Energy ابراهيم الزوق وممثل شركة سوناطراك الجزائرية في لبنان طارق الفوال وصاحب شركة ZR تيدي رحمه بجرائم الاحتيال والغش وتبييض الأموال التي تصل عقوبتها الى سبع سنين سجن.
كما طلبت الإدعاء على عدد من موظفي المنشآت النفطية في دير عمار والزهراني بجرائم التزوير وتقاضي رشى، طالبة محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات.
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