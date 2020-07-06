لبنان | القاضية هالة نجا تصدر قراراً بإرجاء انتخابات نقابة المهندسين

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وأصدرت نجا، بناء على الدعوى المقدمة من المدير العام السابق لمؤسسة “إيدال” المهندس نبيل عيتاني، بواسطة وكيله المحامي لؤي غندور، قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بإلزام نقابة المهندسين بقبول ترشح المهندس نبيل عيتاني وإرجاء الانتخابات الى ما بعد 14 آب المقبل.

وورد في متن القرار أنه سندا للمادة 604 من أصول المحاكمات المدنية معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م تقرر الآتي:

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-إلزام المستدعى بوجهها، أي نقابة المهندسين البت بطلب ترشح المستدعي، أي المهندس نبيل عيتاني، إيجابا الا في حال لم تكن شروط قبول ترشحه متوفرة وذلك خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغها القرار الراهن تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرين مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في البت وتحت طائلة اعتبار ترشحه مقبولا في حال عدم البت بالطلب.

– إدراج اسم المستدعي بين المرشحين لمنصب نقيب المهندسين في جميع منشورات وملصقات وبيانات النقابة المتعلقة بالعملية الإنتخابية تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسين مليون ليرة لبنانية في حال المخالفة.

– إرجاء الاجتماع الأول للهيئة العامة المخصص لانتخاب نقيب المهندسين والمقرر بتاريخ 19 تموز الجاري الى موعد تحدده بتاريخ لاحق ل 14/8/2020 وتبلغه لمن يلزم وفقا للأصول تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مائتي مليون ليرة لبنانية في حال المخالفة.