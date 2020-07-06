لبنان | التحكم المروري: 3 قتلى و17 جريحاً خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 09:30 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن: سقوط 3 قتلى و17 جريحا في 12 حادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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