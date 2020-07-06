لبنان | فهمي: على الجميع أن يتقبلوا حقيقة بقاء هذه الحكومة حتى إشعار آخر

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قال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لصحيفة “الجمهورية”، انّ الرئيس حسان دياب يتابع شخصياً كل الملفات التي تهمّ المواطنين.
لكن فهمي لفت الى “انّ هناك عوائق تؤدي احياناً إلى تأخير في ظهور النتائج المتوخاة، ومن بينها الهجمة التي يتعرّض لها الرئيس دياب من جهات عدة في الداخل والخارج”، مؤكّداً “العزم على التصدّي لكل الصعوبات مهما اشتدت الحملات”.
وجزم فهمي في أن لا تغيير او تعديل حكومي، “وعلى الجميع أن يتقبلوا حقيقة بقاء هذه الحكومة حتى اشعار آخر، بمعزل عن عواطفهم السياسية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.