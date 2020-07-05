كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استكملت وزارة الصحة العامة، إصدار نتائج فحوصات PCR، للعائدين على متن رحلات الطيران الإضافية القادمة إلى بيروت، يوم الجمعة بتاريخ 3/7/2020، ويوم السبت بتاريخ 4/7/2020، وعددها 16 رحلة، وتبين وجود حالة إيجابية واحدة في اليوم الأول، وحالتين إيجابيتين في الثاني. وجاءت نتائج فحوصات رحلات العودة ليوم 3/7/2020، على الشكل التالي: 1- اسطنبول: شركة MEA، رقم 266: جميعها سلبية.

2- اسطنبول: شركة Pegasus، رقم 756، جميعها سلبية.

3- بغداد: الشركة العراقية، رقم 301: جميعها سلبية.

4- لاغوس: شركة MEA، رقم 572: حالة واحدة إيجابية. أما نتائج فحوصات رحلات العودة ليوم 4/7/2020، فكانت على الشكل التالي: 1- الدوحة: طيران الشرق الأوسط، رقم الرحلة 437: حالة واحدة إيجابية.

2- بروكسيل: طيران الشرق الأوسط، رقم الرحلة 216: جميعها سلبية.

3- فرانكفورت: MEA، رقم الرحلة 218: جميعها سلبية.

4- الرياض: MEA، رقم الرحلة 423: جميعها سلبية.

5- دبي: MEA، رقم الرحلة 429: جميعها سلبية.

6- جينف: MEA، رقم الرحلة 214: حالة واحدة إيجابية.

7- أبو ظبي: MEA، رقم الرحلة 419: جميعها سلبية.

8- باريس: MEA، رقم الرحلة 212: جميعها سلبية.

9- تركيا: الطيران التركي، رقم الرحلة 826: جميعها سلبية.

10- دبي: طيران دبي، رقم الرحلة 2062: جميعها سلبية.

11- الدوحة: QatarAirlines، رقم الرحلة 416: جميعها سلبية.

12- أثينا: MEA، رقم الرحلة 252: جميعها سلبية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة عن رحلات العودة الإضافية: حالة واحدة إيجابية الجمعة واثنتان السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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