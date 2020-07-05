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وحضرت إلى المكان فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية”، حيث بدأت محاولات حثيثة للنزول إلى البئر الذي يزيد عمقه عن 11 متراً، لانقاذهم، وعرف أن 3 منهم من التابعية السورية، وقد تبيّن أنهم فارقوا الحياة، فيما لم تعرف بعد هوية الآخرين.
وفور وقوع الحادثة، حضرت إلى المكان فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية”، إذ بدأت المحاولات للنزول إلى البئر الذي يزيد عمقه عن 11 متراً.
ولاحقاً تمكنت فرق البحث والإنقاذ في “الجمعية الطبية الإسلامية” وفرق الدفاع المدني، من انتشال ثلاث جثث، تعود لأشخاص من التابعية السورية، سقطوا في بئر لتجميع المياه، في محلة أبي سمراء في طرابلس وهم: ع. ي. (32 عاما)، م. غ. (28 عاما) والدكتور ع. ش. د. (50 عاما) الذي ذهب ضحية مروءته، لأنه هب لمساعدة من سقطوا في البئر، في محاولة لانقاذ من يمكن إنقاذه، فسقط معهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وفاة 5 أشخاص إثر سقوطهم في بئر مياه في “أبي سمراء” في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.