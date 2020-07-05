لبنان | وفاة 5 أشخاص إثر سقوطهم في بئر مياه في “أبي سمراء” في طرابلس

وحضرت إلى المكان فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية”، حيث بدأت محاولات حثيثة للنزول إلى البئر الذي يزيد عمقه عن 11 متراً، لانقاذهم، وعرف أن 3 منهم من التابعية السورية، وقد تبيّن أنهم فارقوا الحياة، فيما لم تعرف بعد هوية الآخرين.

وفور وقوع الحادثة، حضرت إلى المكان فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية”، إذ بدأت المحاولات للنزول إلى البئر الذي يزيد عمقه عن 11 متراً.

ولاحقاً تمكنت فرق البحث والإنقاذ في “الجمعية الطبية الإسلامية” وفرق الدفاع المدني، من انتشال ثلاث جثث، تعود لأشخاص من التابعية السورية، سقطوا في بئر لتجميع المياه، في محلة أبي سمراء في طرابلس وهم: ع. ي. (32 عاما)، م. غ. (28 عاما) والدكتور ع. ش. د. (50 عاما) الذي ذهب ضحية مروءته، لأنه هب لمساعدة من سقطوا في البئر، في محاولة لانقاذ من يمكن إنقاذه، فسقط معهم.