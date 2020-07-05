- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
اصيب “إ. ع.” من التابعية السورية في رأسه، نتيجة إشكال وقع مع “أ. ش.” جرى خلاله إطلاق نار أدى أيضا إلى إصابة شخص في قدمه. وقد نقلت سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارىء والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية” الجريحين إلى المستشفى الحكومي في طرابلس للمعالجة، لكن الأول فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.
وفي التفاصيل أن إشكالا وتضاربا استخدمت فيه السكاكين، وقع في أعالي منطقة جبال الأربعين ببلدة بقاعصفرين، وعولج، لكنه تجدد في بلدة سير، عند المفرق المؤدي إلى بلدة بقاعصفرين، واستخدم فيه سلاح فردي، أدى إلى سقوط القتيل والجريح.
وتنفذ وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي عمليات دهم واسعة في بلدات بقرصونا وسير وبقاعصفرين بحثا عن مطلقي النار تمهيدا لتوقيفهم.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قتيل وجريح في إشكال في سير الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.