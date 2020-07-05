لبنان | العثور على شابين مقتولين وثالث مصاب في أعالي جرد مشمش

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عثر على شابين مجهولي الهوية، مقتولين، داخل سيارة في أعالي منطقة جرد مشمش، إضافة إلى شخص ثالث مصاب لم يعرف حتى لحظة إعداد الخبر ما إذا كان داخل السيارة أو خارجها. وفيما نقل الصليب الأحمر جثتي القتيلين والجريح إلى مستشفى الحبتور في بلدة حرار، بدأت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة ومرتكبيها وهوية القتيلين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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