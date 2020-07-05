لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 05:31 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، رفعت العدد التراكمي للإصابات إلى 1873. وسجلت 11 إصابة بين المقيمين و7 إصابات من بين الوافدين. كما اصدرت وزارة الصحة العامة جدولا يبيّن كيفية توزّع حالات الاصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اللبنانية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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