لبنان | مسيرة في بعلبك رفضاً للوضعين الإقتصادي والمالي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 05:31 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تجمع محتجون أمام مستشفى الططري في بعلبك، وانطلقوا بمسيرة باتجاه القلعة الأثرية، مرورا بالوسط التجاري، ورددوا هتافات منددة بتردي الوضعين الإقتصادي والمالي. وحمل المحتجون نعشا رمزيا ملفوفا بالعلم اللبناني، في تشييع رمزي لحملة شهادات الإختصاصات وخريجي الجامعات والعمال في لبنان، فيما ارتدت النسوة الثياب السوداء ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية. وأعلن المحتجون أن تحركهم يحمل عنوان “ثورتنا للوطن”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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