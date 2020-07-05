لبنان | إدارة الكوارث في عكار: 6 اصابات من الوافدين من العراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 05:31 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليومي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، جميعهم عائدون من العراق، الامر الذي رفع عدد المصابين المسجلين في عكار الى 84 إصابة. الحالات الايجابية: 14 ( 8 مقيمين و6 وافدين)، حالات الشفاء: 70، حالات الحجر المنزلي: 96. هذا ويتابع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي بالتنسيق مع مركز طبابة محافظة عكار في وزارة الصحة بالتعاون مع القوى الامنية ورؤساء البلديات حيث يقيم المصابون الوافدون والصليب الاحمر اللبناني، مسألة إلزام الوافدين المصابين بضرورة الحجر الصحي الوقائي لمدة 14 يوما وعدم اختلاطهم بأي كان للحد من امكانية نقلهم العدوى. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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