لبنان | المديرية العامة للطيران المدني تتخذ اجراءات استثنائية لمنع تفشي كورونا في المطار

اتخذت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني العديد من الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا في مطار رفيق الحريري الدولي.

وطُبّقت تلك الإجراءات وفقًا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي ومع الالتزام بدقة بتوصيات فريق عمل مجلس إنعاش قطاع الطيران، وهو نهج عام اعتُمد من قبل معظم المنظمات الدولية للطيران مثل IATA ، ACI وغيرها ابتداء من حزيران 2020.

والتدابير هي التالية:

1- كاميرات حرارية متطورة جداً عند مدخل صالة المغادرة للكشف عن درجة حرارة كل راكب قبل الوصول إلى منطقة تسجيل الوصول.

2- على جميع الركاب والموظفين ارتداء أقنعة أو درع واق للوجه طوال مدة وجودهم داخل مبنى المطار، وإلا فسيتم تغريمهم.

3- تم تركيب واقيات من الـ Plexi في الجزء العلوي من كل مناضد تسجيل الوصول ومناضد الهجرة والمناضد عند بوابات الصعود الى الطائرة للفصل بين الركاب والمشغلين.

4- تم وضع علامات للتباعد الاجتماعي على كل أرضية صالة المغادرة.

5- تم وضع لافتات قابلة للطي في مواقع عدة داخل منطقة المغادرة والتي تتضمن ارشادات لجميع الركاب حول التدابير الوقائية ضد كوفيد-19.

6- تتوافر معقمات اليدين في العديد من الأماكن داخل منطقة المغادرة.

7- تم الغاء مقاعد من أجل احترام التباعد الاجتماعي بشكل ملحوظ داخل منطقة المغادرة.

8- يتم تطهير كل الأسطح في منطقة المغادرة مرات عدة يوميًا.