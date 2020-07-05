لبنان | الجيش: توقيف سودانيين لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 03:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل كلاً من (ن.آ)، (م.ج) و (م.م)، جميعهم من التابعية السودانية، لدخلوهم الأراضي اللبنانية خلسة. وعلى صعيد آخر، أوقفت دورية من المديرية المذكورة كلاً من المدعوَين (ه.ح) و (ر.ح)، لإقدامهما الليلة الماضية على إطلاق النار باتجاه مقهى بيت العاصي في المنطقة المذكورة. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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