لبنان | خلف استنكرت التعرض لطبيبة أسنان: لن نرضى إلا بمحاسبة المعتدين

أعربت نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس الدكتورة رلى ديب خلف عن استنكارها الشديد للإعتداء “الذي تعرضت له إحدى طبيبات الأسنان داخل عيادتها في طرابلس”.

وقالت في بيان: “إن ما حصل في الأمس من اعتداء جسدي ولفظي في حق طبيبة أسنان، في عيادتها، خلال تأديتها للمهنة، إنما هو تعرض لكل الأطباء وتعرض خطير للنقابة”.

وتابعت: “إن مهنة الطب هي رسالة، وإن كرامات أطباء الأسنان غير قابلة للمس، ولن نفرط بها إطلاقا، ولن نرضى إلا بمحاسبة المعتدين لكي يكونوا عبرة لغيرهم ولن نساوم على حساب كرامتنا التي ستبقى مقدسة مهما تأزمت الظروف”.

وختمت: “نحذر من الإستمرار بهذا الإنهيار القيمي، في الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلاد، والذي سيحملنا، لا محال، الى تصعيد كبير، تصديا لأي تعرض لأي طبيب أسنان، وصونا لكرامة المهنة، وتحصينا لرسالتها”.