لبنان | سمك ملوث في بيروت… مصادرة كميات كبيرة وتوقيف البائعين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 03:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قام المراقبون الصحيون في بلدية بيروت وبمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت بملاحقة وضبط بائعي السمك الملوث (الذي أشار اليه بيان مدير عام مصلحة الليطاني الأسبوع الماضي) فتمت مصادرة كميات كبيرة منها واتلافها واعتقال البائعين وتسليمهم للأجهزة الأمنية المعنية. وتقوم حاليا الأجهزة المختصة في بلدية بيروت بتتبع طرق إيصال هذه الأسماك الفاسدة الى بيروت وصولا لتجفيفها عند المنبع. وبحسب بيان عن محافظ بيروت، فإن القاضي مروان عبود إذ يؤكد مجددا حرصه على سلامة اهل بيروت وامنهم الغذائي يضع بين ايديهم الخط الساخن ٧١٠٢٨٩٠٧ الشكاوى في مواضيع الصحة العامة وسلامة الغذاء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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